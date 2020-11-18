Aksiyon filmlerinin aranan ismi Tom Cruise saatte kaç km. koşabiliyor?

Zorlu sahnelerin yer aldığı aksiyon filmleriyle bilinen Tom Cruise’un hızla koştuğunun görüldüğü pek çok unutulmaz film sahnesi mevcut. Peki Cruise tam olarak ne kadar hızlı koşabiliyor?

Hollywood’da her ne kadar tehlikeli sahnelerin çekimi için dublör kullanmak yaygın bir alışkanlıksa da Cruise bu sahneleri mümkün olduğunca dublör kullanmadan çekmeye çalışmasıyla tanınıyor. Bu da Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin bu kadar çok rağbet görmesinin nedenlerinden biri.

Aksiyon seven seyirciler açısından Cruise’un vücudunu ve güvenlik sınırlarını zorlamasını izlemek hayli heyecan verici.

Cruise’un yer aldığı filmler can alıcı birçok kovalama sahnesi içeriyor ve hatta Cruise bunlardan birinde bir kum fırtınasından kaçmaya çalışıyordu. Ünlü oyuncunun koştuğunun en çok görüldüğü Görevimiz Tehlike 3’te (Mission: Impossible III), Ethan Hunt eşi Julia’yı kurtarmak için Çin sokaklarında sprint atıyordu.

Screen Rant’in haberine göre Cruise eski bir röportajda o ana kadar ne kadar hızlı koştuğunun ölçüldüğünü ve en hızlı saatte 27 km koşabildiğini söylemişti. Bunun oyuncunun 40’lı yaşlarında kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda gençken çok daha hızlı koştuğu tahmin edilebilir.

Öte yandan Görevimiz Tehlike 3’ün sahnelerini dikkatle inceleyen bir sosyal medya kullanıcısı Cruise’un saatte ortalama 24,6 km koşabildiğini öne sürüyor.

Dünyanın en hızlı sporcusu olan Usain Bolt 2009’da 100 metre yarışında saatte yaklaşık 45 km kadar çıkmıştı.