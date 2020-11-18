ABD, Almanya’daki F-16’larını BAE’ye kaydırdı

Amerikan ordusuna ait F-16 savaş uçakları, Almanya’daki üsten Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kaydırıldı.

UPI haber ajansına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Spangdahlem Hava Üssü’nde konuşlu, 480. Filo’ya bağlı uçakların geçen hafta BAE’deki Zafra Hava Üssü’ne nakledildiğini bildirdi.

Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Gregory Guillot yaptığı yazılı açıklamada, “480. Filo’nun konuşlandırılması, ABD Hava Kuvvetleri’nin yeteneğini ve CENTCOM’un bölgede güvenlikle istikrarı artırmak için müttefiklerine ve ortaklarına verdiği taahhüde bağlığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin akabinde neler yapılacağını aktaran Guillot, “Konuşlandırmayla birlikte bu birlik muharebe operasyonlarının yanı sıra ortak ve bölgesel müttefiklerle eğitim de dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirecek, birliğin genel teyakkuz gücü gelişecek ve gelecekteki operasyonları desteklemek için daha iyi hazırlanmış bir şekilde (ABD’nin Avrupa Komutanlığı’na) dönecek” dedi.

CENTCOM bu hamleyle, İran’ın askeri hareketliliğini izlemek için Basra Körfezi’nde devriye gezen uçakların operasyon merkezi olduğu bilinen BAE’deki üsse takviye yapmış oldu.

Söz konusu üste konuşlu F-35 savaş uçakları ekim ayında ABD’nin Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü’ne dönmüştü.

CENTCOM geçen yıl da İtalya’nın Aviano Hava Üssü’ndeki F-16’ları BAE’ye göndermişti.

Trump’ı danışmanlarının durdurduğu öne sürülmüştü

Öte yandan 3 Kasım seçimlerini Joe Biden karşısında kaybeden Başkan Donald Trump’ın görev değişimine yaklaşıldığı sırada İran’ı hedef alan bir saldırı planını gözden geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti.

New York Times (NYT) gazetesi geçen hafta Trump’ın İran’ın nükleer programını hedef alan bir füze saldırısında bulunmayı düşündüğünü ancak bunun geniş çaplı bir savaşa yol açabileceği uyarısı yapan danışmanların Başkan’ı böyle bir eylemde bulunmaktan vazgeçirdiği iddia edilmişti.