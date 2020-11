Elon Musk zirve fiyatına yaklaşan Bitcoin’in “hayalet para” olduğunu öne sürdü

Elon Musk bir kripto para yatırım tavsiyesi isteğine Bitcoin’in hayalet para olduğunu öne sürerek yanıt verdi.

Bu hafta dünyanın en zengin üçüncü insanı olan SpaceX ve Tesla CEO’su bu iddiayı öne sürerken, Bitcoin fiyatı 2017’deki rekor düzeyini de geçebilecek bir sıçrama gösteriyordu.

Fiyatı bu sene 5 bin doların (yaklaşık 38 bin TL) altını gören Bitcoin an itibarıyla 17 bin 400 dolardan (yaklaşık 134 bin TL) işlem görüyor. Bu son meblağın, kripto paranın görmüş olduğu en yüksek değerle arasındaki fark 3 bin doların (yaklaşık 23 bin TL) altında.

Değerindeki artış, kripto paraya olan ilgiyi yeniden artırınca Game of Thrones yıldızı Maisie Williams, pazartesi günü Twitter’da bir anket paylaşarak “Sizce kenara Bitcoin atmalı mıyım?” diye sordu.

800 binin üzerinde insan “hayır” oyu verse de binlercesi çeşitli internet mimleriyle cevap vererek onu yatırım yapmak için cesaretlendirdi.

Musk da, The Witcher dizisindeki bir şarkıya atıf yaparak “Witcher’ınıza bir Bitcoin atın” (Toss a bitcoin to ur Witcher) diye cevap verdi.

Bir başka Twitter kullanıcısının yanıtıysa en eski Bitcoin mimlerinden biriyle oldu. Bu mimde “Büyülü internet parası/ Bize katılın” metniyle bir büyücü resmi yer alıyor.

Musk, tweet zincirini birer hayalet ve dolar tomarı emojisine yer verdiği şifreli bir mesajla sürdürdü. Bu paylaşıma satirik haber sitesi The Onion’dan, “hayalet para” (ghost money) ifadesini içeren bir makalenin bağlantısını da koydu.

2017’de yazılmış makale, Bitcoin’in rekor kıran fiyat artışını yaşamasından hemen önce yayımlanmıştı ve şu ifadeleri içeriyordu:

Elon Musk’ın kripto paradan bahsetmesi, bir kere daha dolandırıcıları cezbetti. Onun kripto parayla ilgili takipçilerini, kullanıcı adı ve profil resmini taklit edip anonim bir adrese Bitcoin yollamaya çağırarak para sızdırmaya çalıştılar.

2017 #Bitcoin and 2020 #Bitcoin are very different. 🐂 pic.twitter.com/NNEUuVJ6G3

— Bitcoin (@Bitcoin) November 17, 2020