Sinema

Spider-Man projelerinin vizyon tarihleri belli oldu

26 Nisan 2020
spider-man

Merakla beklenen ancak corona nedeniyle ertelenen Spider-Man, 5 Kasım 2021’de seyirciyle buluşacak.

Sony Pictures stüdyoları corona virüs nedeniyle çalışmalarını revize etmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamada Marvel-Sony’nin Spider Man devam filminin 16 Temmuz 2021’den, 5 Kasım 2021’e taşındığını duyuruldu.

Sony Pictures Animation ise Spider-Man: Into the Spider-Verse devam filmini 8 Nisan 2022’den, 7 Ekim 2022’ye erteledi.

Tom Holland’ın başrol oynadığı ikinci film Spider-Man: Far From Home, dünya çapında gişede 1.13 milyar dolar hasılat yaptı ve 2019’un en başarılı filmlerinden biri oldu. Yeni planlanan film, 2017’deki Spider-Man: Homecoming’le birlikte lansmandaki üçüncü film olacak.



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