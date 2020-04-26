İran’da 800 gram ağırlığındaki bebek corona virüsü yendi

\u0130ran'\u0131n Yezd kentinde 800 gram olarak d\u00fcnyaya gelen bir bebek, yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) yendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ran'\u0131n resmi haber ajans\u0131 IRNA'ya g\u00f6re, Yezd \u015eehid Saduki\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0Bilimleri \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Dr. Mahmud Nuri, "Covid-19'a yakalanm\u0131\u015f anneden 40 g\u00fcn \u00f6nce 800 gram olarak d\u00fcnyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip corona vir\u00fcs tespit edilmi\u015fti. Bug\u00fcn 1200 gram olan Ersalan bebek hastal\u0131\u011f\u0131 yendi" dedi.\r\n\r\nNuri, bebe\u011fin annesinin de Covid-19'u yendi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n\u00c7in'den d\u00fcnyaya yay\u0131lan Covid-19, \u0130ran'da ilk olarak 19 \u015eubat'ta Kum kentinde g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f, ard\u0131ndan \u00fclkenin tamam\u0131na yay\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130ran'da bug\u00fcn itibar\u0131yla corona vir\u00fcs kaynakl\u0131 can kayb\u0131 5 bin 710'a, vaka say\u0131s\u0131 ise 90 bin 481'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n