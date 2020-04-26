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İran’da 800 gram ağırlığındaki bebek corona virüsü yendi

26 Nisan 2020
bebek corona virüs

İran’ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni tip corona virüs (Covid-19) yendi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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