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Akıncı: Ne mutlu ki halkımız her şeyin farkında

26 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu süreçte ne yazık öğrendiklerimiz bunlarla sınırlı değil. Belli amaçlar uğruna kimilerinin insani değerleri nasıl pas pas yapabildiklerine, üsluplarını ne kadar çirkinleştirebildiklerine de tanık oluyoruz. Bu kısa sürede yapılanlar tek bir konuyla sınırlı değil; bu nedenle ayrıntıya da girecek değilim; ama ne mutlu ki halkımız herşeyin farkında ve pek çok aydın insanımız bu düzeysizlikleri onaylamıyor.” dedi.

 

İşte o paylaşım:

Sevgili dostlar hepinize merhaba,
Dünya insanlığı olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Daha önce karşılaşmadığımız amansız bir virüsle mücadele ederken, neredeyse her gün yeni şeyler de öğreniyoruz.

Ama bu süreçte ne yazık öğrendiklerimiz bunlarla sınırlı değil. Belli amaçlar uğruna kimilerinin insani değerleri nasıl pas pas yapabildiklerine, üsluplarını ne kadar çirkinleştirebildiklerine de tanık oluyoruz. Bu kısa sürede yapılanlar tek bir konuyla sınırlı değil; bu nedenle ayrıntıya da girecek değilim; ama ne mutlu ki halkımız herşeyin farkında ve pek çok aydın insanımız bu düzeysizlikleri onaylamıyor.

Ben, ilk gün söylediğim gibi, bu badireden en az hasarla çıkabilmemiz için dayanışma içinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakla yetinmek istiyorum.

Hepinize gösterdiğiniz duyarlılık ve dayanışma için teşekkür ediyor, sağlık diliyorum.

Sevgili dostlar hepinize merhaba, Dünya insanlığı olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Daha önce karşılaşmadığımız…

Mustafa Akıncı paylaştı: 26 Nisan 2020 Pazar



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