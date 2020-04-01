Sorumsuz kişiler toplum sağlığını riske atıyor

Kovid-19 salgını nedeni ile vatandaş da kişisel sağlık güvenliği tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zorunlu olarak dışarıya çıkan vatandaşlar, ellerinde plastik (Tıbbi) eldiven yüzlerinde maske, ceplerinde antibakteriyel veya alkol içerikli dezenfektanlarla gezmeye başladı.

Bilinçli vatandaşlar, kişisel tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışırken bazı sorumsuz kişiler, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit edecek davranışlarda bulunuyor.

Market ve eczanelere yüzünde maske ellerinde eldiven ile giren bazı vatandaşlar, alışverişini yaptıktan sonra çıkardığı bu maske ve eldivenleri sokağa atıyor.

Market ve eczanelerin otoparkları, yol, sokaklarda bugünlerde adım başı kullanılmış maske ve eldivenlere rastlamak mümkün.