DünyaEkonomiManşet

2. Dünya Savaşı’ndan sonra en zorlu kriz

1 Nisan 2020
Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı’ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guterres, koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, “Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz.” dedi.

Guterres, bu krizin ancak ”siyasi oyunların” bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekerek ”Birleşmiş Milletler, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor.” ifadesini kullandı.

G20 ÜLKELERİNE AFRİKA ÇAĞRISI

Genel Sekreter Guterres, salgının özellikle Afrika kıtası üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirterek G20 ülkelerine Afrika’ya yönelik bir girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

5 İLA 25 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

Guterres’in açıkladığı rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü, salgın yüzünden 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar ile 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

1,5 MİLYAR ÖĞRENCİ, 60 MİLYON ÖĞRETMEN EĞİTİME ARA VERDİ

Eğitim sektöründe ise salgın yüzünden 166 ülkede okulların kapandığı ve 1,52 milyar öğrenci ile 60,2 milyon öğretmenin eğitime ara verdiği kaydediliyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: 1 yeni vaka tespit edildi

Pilli: 1 yeni vaka tespit edildi

31 Mart 2020
Photo of Vaka sayısı 5 bine ulaşan Florida’da yüzlerce kişi plajlara akın etti

Vaka sayısı 5 bine ulaşan Florida’da yüzlerce kişi plajlara akın etti

31 Mart 2020
Photo of Fed yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı

Fed yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı

31 Mart 2020
Photo of  Türkiye’de 17 bin solunum cihazı var

 Türkiye’de 17 bin solunum cihazı var

31 Mart 2020
Photo of Başbakan Tatar: Sloganımız, ‘Kredi Kullan Çekini Öde’

Başbakan Tatar: Sloganımız, ‘Kredi Kullan Çekini Öde’

31 Mart 2020
Photo of Debreli’nin testi negatif

Debreli’nin testi negatif

31 Mart 2020
Photo of Bayram Karaman: Turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı

Bayram Karaman: Turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı

31 Mart 2020
Photo of Mart ayındaki harçlar nisanda ödenirse gecikme zammı alınmayacak

Mart ayındaki harçlar nisanda ödenirse gecikme zammı alınmayacak

31 Mart 2020
Photo of Kalkınma Bankası ilk etapta 50 Milyon TL’lik bir kredi paketi onayladı

Kalkınma Bankası ilk etapta 50 Milyon TL’lik bir kredi paketi onayladı

31 Mart 2020
Photo of Yasağa uymayanlara hapis ve/veya para cezası

Yasağa uymayanlara hapis ve/veya para cezası

31 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı