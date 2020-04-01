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Tahliye rezaleti

1 Nisan 2020

Türkiye’den KKTC’ye 18 Mart 2020 tarihinde gelerek olağan üstü güvenlik önlemleri ile Malpas Otel’e götürülerek karantinaya alınan öğrenci ve sivil vatandaşın 14 günlük karantina süreci bugün itibari ile sona erdi.
Hükümet yetkilileri, dün yaptığı açıklamada, karantinadaki öğrenci ve vatandaşlara Kovid-19 testi yapılacağını, test sonucu negatif çıkanların bugün itibari ile tahliyelerinin yapılacağı kaydetti.
Karantinadakilerin ailelerine bugün saat 09,00’dan itibaren sırayla çıkış için saat belirtilmesine rağmen gerekçe belirtilmeden herkes bekletildi.
Önce “bakan açıklama yapacak çıkış sonra” denildi, daha sonra kaymakam geldi, “Kriz merkezi tahliyeyi organize edecek” denildi.
Saat 09,30-10,00 ve 11,00’de çıkacak olanların aileleri park yerinde birikti. Aileler, ilk günden itibaren düzgün yönetilen Malpas’taki karantina sisteminin tahliye aşamasında alt üst edildiğinden yakındı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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