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107 kişi tutuklandı

1 Nisan 2020

Polis ekiplerinin dün yaptığı denetimler sonucu sokağa çıkma yasağına uymayan 107 kişi tutuklandı.
Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 31 Mart – 1 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığı tespit edildi.
Söz konusu şahıslar polis tarafından tutuklandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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