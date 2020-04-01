İtalya’da vaka görülmeyen kasaba

Çin’den yayılan yeni tip Corona virüs nedeniyle İtalya’da ölenlerin sayısı 837 artarak 12 bin 428’e ulaştı. Vaka sayısıysa 105 bini aştı.

Ancak ülkenin kuzeyindeki bir kasabada henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi. Vakaya rastlanmaması ise şaşkınlığa yol açıyor. Belediye başkanı da kasaba sakinlerinden kan örneği istedi ve yetkilere “Gelin bizim üzerimizde araştırma yapın” çağrısında bulundu.

İtalya’da Corona virüs en fazla Lombardiya bölgesinde can kaybına yol açtı. Ancak bu bölgede bir kasabaya virüs hiç uğramadı. Lombardiya’nın tam ortasında Pavia kenti yakınlarındaki Ferrera kasabasında tek bir vaka bile yok.

Bin 200 nufüslu kasabada yaş ortalaması da yüksek. Buna karşın hiç vaka tespiti olmaması şaşkınlığa yol açıyor. Belediye Başkanı, kasaba sakinlerinden kan örneği istedi ve yetkilere “Gelin bizim üzerimizde araştırma yapın” çağrısında bulundu. Ancak bilimsel araştırma için izin alınması gerekiyor. Araştırma yapılıncaya kadar üç tahmin ön plana çıkıyor.



Kasaba halkının bünyesinde virüse dayanaklı antikorlar olabileceği söyleniyor. Bir diğer seçenek ise kasaba nüfusunun bağışıklık sisteminin güçlü olması ihtimali. Veya kasaba sakinlerinin karantina kurallarına en başından beri titizlikle uymuş olabileceklerine dikkat çekiliyor. Kasabanın sırrı bilimsel araştırmalarla ortaya çıkacak.

Virüsten etkilenen bir başka bölge Piemonte’de de 720 nüfuslu kasabada hiç vaka yok. Bu durum kasabadaki kaynak suyunun sihirli olmasına bağlanıyor. Rivayete göre 1800 yılının Haziran ayında burada savaşan Napolyon’un askerleri zaturreden bu suyu içerek kurtuldu.

Vakasız kasabalarla ilgili tartışmalar sürerken ülke genelinde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.