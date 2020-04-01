Bilim insanları: 14 günlük karantina corona virüsün tedavisi için yeterli değil

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının, semptomlar ortadan kalktıktan sekiz güne kadar bulaşıcı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, karantina süresinin süresinin hastalığın belirtilerinin ortadan kalkmasının ardından iki hafta daha sürmesi gerektiğini açıkladı.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, 28 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasında Çin’in Pekin şehrinde yer alan PLA Genel Hastanesinde tedavi edilen ve hafif corona virüs semptomları bulunan 16 hastayı inceledi.

“KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜNDEN UZUN OLMALI”

Uzmanlar, hastaların yaklaşık yarısının iyileşmiş gibi göründükten sonra bile hala virüs taşıyıcısı olduğunu keşfettiler. Araştırmacılar, bu nedenle karantina süresinin 14 günden uzun sürmesi gerektiğini kanıtladıklarını öne sürdü.

“SEMPTOMLAR KAYBOLDUKTAN SONRAKİ SEKİZ GÜNE KADAR COVID-19 BULAŞICI”

Amerikan Solunum ve Kritik Bakım Tıbbı Dergisi’nde yayınlanan çalışmada bazı hastaların ateş ve öksürükleri kesildikten sekiz güne kadar Covid-19 taşıyıcı olduğu ortaya konuldu.

İncelenen vakaların birincil semptomları arasında öksürük, ateş, farenkste ağrı (burun ve ağzı yemek borusuna bağlayan zar) ve nefes darlığı vardı. Araştırmacılar, bir ay boyunca tüm hastaların boğaz bezlerinden örnekler aldı ve virüs belirtileri açısından analiz etti.

Makalenin yazarlarında Yale Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi yardımcısı Lok, kuluçka döneminin bir hasta dışında hepsinde beş gün olduğunu ve hastaların ortalama sekiz gün boyunca semptomları olduğunu belirti. Diğer taraftan, söz konusu vakaların belirtilerin kaybolmasının ardından bir ile sekiz gün boyunca bulaşıcı kaldığını açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, semptomları olanlara, ‘ateş düşürücü ilaçlar olmadan ateşin kesilmesinden’ en az üç gün sonra karantinadan çıkmasını öneriyor. Ancak, PLA Genel Hastanesi’nde profesör olan makalenin bir diğer yazarı Dr. Lixin Xie, insanların daha uzun süre tecrit etmelerini önerdi.

“KARANTİNAYI İKİ HAFTA DAHA UZATIN”

Dr. Lixin Xie, “Covid-19’a ilişkin hafif solunum semptomlarınız varsa ve insanları enfekte etmeyecek şekilde evde kalıyorsanız, diğer insanlara bulaşmadığınızdan emin olmak için sosyal izalosyonunuzu yileştikten sonra iki hafta daha uzatın” dedi.

Yazarlar, “COVID-19 hastaları semptomatik iyileşmelerinden sonra bile bulaşıcı olabilir, bu nedenle yakın zamanda taburcu olan hastalara, pozitif vakalar kadar dikkatli davranın” ifadelerini kullandı.