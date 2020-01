Somali’de bombalı araçla saldırı: 3 kişi öldü, 6’sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralandı

Somali’de bombalı bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu lokantanın olduğu alana girdi. Can kaybının bulunmadığı saldırıda 3 kişi öldü, 6’sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralandı. Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar, Somali Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısının da bulunduğunu söyledi.

Bombalı saldırı başkent Mogadişu’nun kuzeybatısında bulunan Afgoye kentinde Türk mühendislerin ve Somali polislerinin öğle yemeği yediği sırada gerçekleşti. Saldırının yaşandığı Afgoye, terör örgütü El-Şebab’ın etkin olduğu bir kent olarak biliniyor.

Saldırıyı üslenen bir grup olmadı. Ayrıca Somali haber portalı Garowe Online, Mogadişu’nun yakınlarında El-Şebab terör örgütü (El Kaide terör örgütünün bir parçası) üyeleri tarafından iki saldırının gerçekleştirildiği bilgisinin ordu tarafından doğruladığını bildirdi.

#Somalia's army repels two major #AlShabaab attacks on military bases near #Mogadishu; soldiers and militants killed. https://t.co/nbIswU6VS4 pic.twitter.com/1EOYDEhGVi

— Garowe Online (@radiogarowe) January 18, 2020