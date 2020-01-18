Somali’de bombalı araçla saldırı: 3 kişi öldü, 6’sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralandı

Somali’nin başkenti Mogadişu yakınlarında Afgoye kentinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk inşaat şirketinde çalışan mühendisler ve Somali polisi hedef alındı. Açıklanan son duruma göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6’sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralandı.

Somali’de bombalı bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu lokantanın olduğu alana girdi. Can kaybının bulunmadığı saldırıda 3 kişi öldü, 6’sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralandı. Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar, Somali Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısının da bulunduğunu söyledi.

Bombalı saldırı başkent Mogadişu’nun kuzeybatısında bulunan Afgoye kentinde Türk mühendislerin ve Somali polislerinin öğle yemeği yediği sırada gerçekleşti. Saldırının yaşandığı Afgoye, terör örgütü El-Şebab’ın etkin olduğu bir kent olarak biliniyor.

El-Şebab’tan iki saldırı

Saldırıyı üslenen bir grup olmadı. Ayrıca Somali haber portalı Garowe Online, Mogadişu’nun yakınlarında El-Şebab terör örgütü (El Kaide terör örgütünün bir parçası) üyeleri tarafından iki saldırının gerçekleştirildiği bilgisinin ordu tarafından doğruladığını bildirdi.

Üst düzey SNA (Somali Ulusal Ordusu) yetkilisi Osman Aden haber portalına, “Kasabaya saldırdılar ve güçlerimiz anında yanıt verdi. Terör örgütü militanları askeri güçlerimiz tarafından yenilmeden önce saldırı bir süre devam etti” dedi.

Portala göre, terör örgütü üyeleri ilk saldırılarını cuma sabahı erken saatlerde Orta Shabelle bölgesindeki Hacı Ali kasabası yakınlarındaki bir köyde gerçekleştirdi.

Saldırı geri püskürtüldü. Çatışmada en az 16 El Şebab üyesi öldürüldü.

Terör örgütü yaptığı saldırılarla bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını hedef alıyor. Somali’nin başkenti Mogadişu’da 28 Aralık tarihinde bomba yüklü araçla düzenlenen bir başka saldırıda 2’si Türk vatandaşı olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlenmişti.

Mili Savunma Bakanlığı’ndan saldırıyı kınayan bir açıklam geldi. Açıklmada ‘Somali’de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz’ ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’deki bombalı saldırıyı lanetleyerek, yaralıların durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz. Dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali’de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir.”