Sofi: Boynumuz kıldan ince

Fransa’dan İstanbul’a gelen uçakta bulunan 2 Kıbrıslı Türk yolcunun, karantina otobüsünden polis eşliğiyle indirilmesi sosyal medyada infial yarattı. Yolculardan birinin, Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu öğrenildi. Sofi, konuyla ilgili Havadis’e konuştu:

Pınar BARUT

Dün gece Fransa’dan İstanbul’a gelen uçakta bulunan, 2 Kıbrıslı Türk yolcunun, karantina otobüsünden polis eşliğiyle indirildiği görüntüler, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Otobüste bulunan yolcuların, polisin 2 yolcuyu indirme anının görüntülerini paylaşması üzerine, yolculardan birinin, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Sofi’nin, Kıbrıs’a gelecek olan uçağa yetiştirilmek üzere, karantinaya alınacak olan yolcuların bulunduğu otobüsten indirildiği iddia edildi.

Kısa sürede hem Türkiye hem de KKTC medyasında gündem olan olayla ilgili, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, peş peşe açıklamalarda bulunarak, Türkiye’de böyle bir uygulama olmadığını ve hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Olayla ilgili Havadis’e konuşan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise, kızının karantina otobüsünden alınmasına ilişkin bir talimat vermediğini söyleyerek, “Boynumuz kıldan incedir. İtirazım yok” dedi.

Soylu: “Böyle bir uygulamamız yok. Kimseye ayrıcalık tanınamaz”

Sosyal medyada, binlerce kişinin görüntüleri paylaşması üzerine, ilk açıklama Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

Soylu, Fransa’dan gelen iki yolcunun, Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirildiğini ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamalarının olmadığını söyledi.

Soylu açıklamasında, yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereğinin yapıldığını, yolcuların 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra Kıbrıs’a gönderileceğini duyurdu.

“Buradaki ihmal kabul edilemez, kimseye ayrıcalık tanınamaz” diyen Soylu, konunun araştırılıp, sorumluların tespit edileceğini ve gereğinin yapılacağını belirtti.

Gül: Hukuki açıdan gereğini yapacağız

Soylu’nun ardından bir açıklama da, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa’dan gelen iki yolcunun, karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukukun gereğini yapacağını söyledi.

Gül, “Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz” dedi.

Sofi: Yapılan prosedür havacılık kurallarına uygundu

Karantina otobüsünden indirilen 2 Kıbrıslı yolcudan birinin, Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili Havadis’e konuşan Sofi, Soylu ve Gül’ün aksine, yanlış bir prosedür olmadığını, havacılık kurallarına uygun bir prosedür işlediğini savundu.

Kızının KKTC’ye geldiği iddialarını da yalanlayan Sofi, “Asla yanlış bir işlem uygulanmadı. Kızım, sosyal medyadaki tepkilerden dolayı KKTC’ye gelemedi”

“Otobüsten alınma konusunda talimat vermedim”

Kızı Güzide Sofi’nin, Fransa’dan transit yolcu olarak KKTC’ye geleceğini ve prosedür gereği, KKTC vatandaşlarının kendi ülkelerinde karantina altına alınması gerektiğini söyleyen Sofi, kızının, sosyal medyaya yansıyan, karantina otobüsünden alınma görüntüleri hakkında da konuştu.

Kızının otobüsten alınması için polise herhangi bir talimat vermediğini ileri süren Sofi, “Transit yolcu olması sebebiyle, buraya gelmesini bekliyorduk. Bu akşam gelecekti ve karantinaya alınacaktı” dedi.

“Boynumuz kıldan incedir”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ‘Böyle bir uygulamamız yoktur’ açıklamasına cevap veren Sofi, “Benim prosedür dışı bir şey yapmam mümkün değildir” dedi.

Sofi, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, ‘Hukuki süreç başlatılacaktır’ açıklamasına karşı ise, “Boynumuz kıldan incedir, itirazım yok” dedi.

Sofi, “Asla benim Sn. Soylu’nun açıklamaları ile ilgili sıkıntım yok. Söylediklerinde de bir yanlışlık yok. Sanıyorum yanlış bir prosedür uygulandı” dedi.

“Yargısız infaz yapılıyor. Sonuçta benim kızım Türk”

Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı, ailece morallerinin çöktüğünü söyleyen Sofi, yargısız infaz yapıldığını savundu.

Sofi, “Düşünün, Fransa’da 2 Kıbrıslı insanımız kısılmış kalmış. Orada askerler sokaklara inmiş, yiyecek ekmek yok. Bu durumda mı kalsalardı?” dedi. Transit yolcunun, direk transit salonuna alınması gerektiğini ileri süren Sofi, “Benim kızım Türk sonuçta. Sosyal medyadaki insanlar bize, bu şartlar altında orada kalsaydı mı demek istiyor” dedi.