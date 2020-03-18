Türkiye “Güzide Sofi’nin otobüsten alınması” olayına soruşturma açtı

Türkiye’de İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, “Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması”yla ilgili soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, “karantina tedbirlerine aykırı davranılması” suçundan soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Gül’den açıklama

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris’ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, “hukuk gerekeni yapacaktır” ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.