Feda yapar mıyız?

Ülkemizin içinde bulunduğu salgın tüm sektörleri etkisi altına aldı. Devlet bütçesi yetersiz ve kamu çalışanları maaşları bile tam ödenemeyecek durumda. O zaman spor federasyonları da bir olmalı.

FAALİYETLER TIKANACAK: Ülkedeki koronavirüs tedbirleri gereği tüm işletmeler kapılarını kapattı. Devletin gelirleri düştü. Bankalar, oteller, casinolar, işadamları ciddi gelir kaybı yaşıyor. İleriyi görebilen yok. Bu sürenin 2 ayı aşması bekleniyor. Spor faaliyetleri bugün için durdu, ancak 2 ay sonra başlasa bile, kulüpler hangi sponsorla, hangi kaynakla faaliyet yürütecek belli değil

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR: Devletin spor federasyonlarına 2020 için aktaracağını açıkladığı katkı miktarı 18 Milyon TL civarındadır. Futbola 9.5 Milyon, Hava Sporlarına 2.4 Milyon, diğer spor federasyonlarına 6.3 Milyon TL. Gazetemiz Spor Müdürü Ahmet Özsoy federasyonlara çağrı yaptı: “Ligleri mevcut haliyle tescil edin, Devlet bütçelerinden feda edin. Ülke için!”

Ülkemizdeki koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler tüm kesimleri olumsuz etkiledi.

Özel sektörde işleyenler ödeneksiz izni çıkarıldı evde oturuyor.

Bazı işletmeler ödenekli izne çıkardı bazıları yarı ödenekli.

Satışlar durdu. Oteller kapandı.

Reklam veren yok, gelir elde eden kalmadı kısaca.

Diğer yandan işadamlarımızın yurt dışından ithal ettikleri ürünler için kestiği çekler bozulmaya başlıyor. Herkes sermayeden yemeye başladı. Sermayesi var olanlar tabi. Olmayanlar kabaca “batma” noktasında.

Peki spor dünyasında durum ne?

Spor camiasında tek işler durumdaki çark, gazetelerin spor servisleri. Gazetecilik böyle dönemde var oluyor işte. Hiçbirşey yokken, birşey yapıyor gazeteciler. Yapmaz zorundayız ve karşılıksız da yapıyoruz. Artık kamu görevine dönmüştür görevimiz.

Son 1 haftadır yaşanan bu ortam içerisinde özel olarak kendimden bahsetmek gerekirse futbol camiasının hemen her kesimi ile görüştüm. Gazetede yayınlar yaptım, köşe yazıları yazdık. Spor servisindeki diğer arkadaşlarımız futbol dışındaki branşlardan yazılar yazdı. Farklı konularda köşe yazıları çıkarıyoruz 1 haftadır.

Ortak akıl ve fikir sporun devamlılığı üzerine hep. Ancak gelinen aşamada bazı şeylerin çıkmaza girmek üzere olduğunu gözlemliyoruz.

Biz sporun, futbolun devamlılığı için aklımızdakileri kağıda dökerken, artık işin bir diğer yönüne gelmiştir sıra. Futbolun nasıl devam edeceği, federasyonlardaki liglerin ne zaman başlayacağı konuşulurken, artık bunun nasıl olabileceği üzerine düşünmeliyiz.

Devletin tüm federasyonlara vereceği 2020 bütçeleri açıklanmıştı. Henüz bu dilimler aktarılmadı. Futbola 9.5 Milyon, Hava Sporlarına 2.4 Milyon, diğer spor federasyonlarına 6.3 Milyon TL. Bunların toplamı da yaklaşık 18 Milyon TL.

Farzedelim Devlet bu sözünü yerine getirip federasyonlara aktardı. Federasyonlar zaten bu paralar ile ancak hakem ödemelerini yapabiliyor. Futbolun 9.5 Milyon TL’si tüm kulüplere bölünüp verildiğinde ve hakemler ödendiğinde kulüp başına düşen pay çok az ve tüm sezonu karşılamıyor.

Futbol dahil tüm branşlardaki kulüpler normal şartlarda, Devlet bu paraları verirken bile, lig maratonunu özel sponsorlardan aldıkları katkılarla tamamlayabiliyordu.

Peki bundan sonra kulüpler nasıl bulacak bu paraları? Kaç tanesi bulacak veya? En az 1 ay daha spor başlamaz ülkemizde. Bu sürede profesyonel sporcuların maaşları nasıl ödenecek? Nerden bulacaklar?

Bunlar pek mümkün değildir artık.

Ülkemizde şu anda konuşulan şey, Devletin “evde kalın, sağlıklı kalın, virüsü bulaştırmayın” çağrısı ile evinde oturup maaş alamayacak özel sektör çalışanlarına ve işletmelere nasıl destek çıkacağı, bu kayıbın nasıl destekleneceği konusudur.

Böyle bir tablo içerisindeyken “sporun birleştiriciliği” sözü aklıma geliyor. Spor camiası birlik olmalıdır. Dünyada telekonferans yöntemi ile 55 ülke görüşüyor. Biz de 32 federasyon olarak telekonferans yöntemi ile gündemi değerlendirmeliyiz. UEFA 2020 erteleniyor, Şampiyonlar Ligi finali oynanmayabilir. Birçok ülke ligleri durduruluyor.

Çağrım odur ki Devlet bütçesinden alınacak toplam 18 Milyon TL’lik bütçenin yüzde 50’si “feda” edilsin kararı çıkarılmadır. Her federasyon 2020 bütçesinin yüzde 50’sini bu ülke için 2020 yılında almamayı kabul etsin, tüm federasyonların ligleri mevcut haliyle tescil edilsin.