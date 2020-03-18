Koop’ta durmak yok

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında tüm sportif müsabakalar durdururlurken, Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde yer alan Koopspor oyuncuları bireysel antrenmanlar yapıyor.

Tonguç KOTAK

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında tüm sportif faaliyetler durdurulurken, Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde yer alan Koopspor oyuncuları bireysel çalışmaya devam ediyorlar.

Kırmızı lacivertli ekibin tüm oyuncuları, koç Emrah Güven’in verdiği program doğrultusunda bireysel çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Yabancılar, Atatürk Stadı’nda

Koopspor takımı yeni tip Covid 19’dan etkilenirken salonların kapalı olmasına rağmen sporcular formda kalmak için çalışmalara devam ediyorlar.

Takımın yabancıları Sırbistanlı Mukasin Mandic ve ABD’li oyuncusu Khwan Fore, koç Emrah Güven’in verdiği program doğrultusunda lige verilen arada çalışmalarını Atatürk Stadı tartan pistinde sürdürüyorlar.

Bu arada takımın yerli isimleri de koç Güven’in programı doğrultusunda çalışmalarını evlerinden sürdürüyorlar.

Maaşlar bu ay ödenecek

Öte yandan Koopspor’un yabancıları Mukasin Mandic ve Khwane Fore ve yerli oyuncularının bu ayki maaşlarının tam olarak ödeneceği gelen haberler arasında.

Hükümetin vereceği karar doğrultusunda ise kulübün de nasıl pozisyon alacağı ileriki günlerde belli olacak.