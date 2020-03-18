“Eşi görüşmemiş bir durum”

AIPS’TEN SPOR GAZETECİLERİNE DESTEK: Dünya Spor Yazarlarını bünyesinde barındıran AIPS teşkilatı dün yayınladığı bildiride, “Coronavirüs spor gazeteciliğinde eşi görülmemiş bir durum oluşturdu. Be durum serbest spor gazetecilerin güvencesiz varlığını daha da ağırlaştırdı. Bu durumda olan meslektaşlarımızı yalnız bırakmak bize yakışmaz” dedi

Fevzi BEYAR

Asrın virusü haline gelen Covid-19, insanlığın sağlık sorunları kadar ekonomiyi de vurdu. Dünya Spor Yazarlarını bünyesinde barındıran AIPS teşkilatı, konu hakkında bildiri yayınlayarak üyelerini yardımlaşmaya çağırdı.

Yeni ve güncel AIPS basın kartlarını üyelerine ulaştırma çabası içerisinde bulunan Dünya Spor Yazarları Derneği, özellikle zorda olan serbest çalışan spor yazarlarının zor durumuna değinen bir bildiri de kaleme almayı ihmal etmedi.

AIPS dün yayınladığı bildiride; Genç bir serbest futbol gazetecisi olarak kendi geleceğinizi bir daha düşünün diyerek, belirsizlik ve kaygı, günlük serbest çalışmanın sürekli bir özelliğidir: Bir sonraki ödev nereden gelecek? Oralar, düşünmeye devam edecek mi?

Coronavirüs’ün patlak vermesi spor gazeteciliğinde eşi görülmemiş bir durum oluşturdu. Be durum serbest spor gazetecilerin (freelance)güvencesiz varlığını daha da ağırlaştırdı. Bu durumda olan meslektaşlarımızı yalnız bırakmak bize yakışmaz!

Diğer taraftan FIFA başkanı Gianni Infantino, Ulusal Futbol Federasyonu ile tele konferans aracılığıyla yapacağı toplantıdan önce futbol dünyasını uyararak, halk sağlığına hizmet etme çağrısında bulundu.