Japonya olimpiyatta ısrarcı

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanından spor organizasyonlarıyla ilgili iptal haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında gözler 2020 Olimpiyat Oyunları’na çevrildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesine uyacağını açıklamasının ardından ev sahibi ülkeden de açıklama geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, G7 ülkeleri olarak Olimpiyatların yapılmasını desteklediklerini ifade etti:

“İnsanoğlunun yeni koronavirüsü yenebileceğinin kanıtı olarak Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda G7 ülkelerinin de desteğini aldık.”

2020 Olimpiyat Oyunları’nın, 24 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenmesi planlanıyor.