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Göztepe hasrete son verdi: 2-0

18 Mart 2020

Süper Lig’in 21. haftasının erteleme mücadelesinde Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 4 maç sonra 3 puana uzandı.

Çaykur Rizespor’un hava şartları nedeniyle İzmir’e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. hafta mücadelesinde Göztepe, rakibini Gürsel Aksel Stadı’nda ağırladı. Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynandı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi. İlhan Palut’un öğrencileri 4 maç sonra galibiyet elde etti. (3 M 1 B)

İzmir temsilcisi Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Berkan Emir, 61. dakikada Stefano Napoleoni kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe ligde puanını 37’ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.




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