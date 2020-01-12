“Sırtımdan 64 kiloluk yük kalktı”

Mucize Değişimler yazı dizisinin bu haftaki konuğu iletişim sektöründe çalışan 26 yaşındaki Mehmet Adak. Çocukluk yıllarından itibaren kilolarıyla başı dertte olan Adak, 2019 yılında aldığı bir kararla hayatını değiştirenlerden

“ÇOCUKKEN FARKINDA DEĞİLDİM”: Mehmet Adak, 26 yaşında ve iletişim alanında özel sektörde çalışıyor. Obezite problemi yaşayan çoğu insan gibi, onunda kilo problemleri çocukluk yıllarına dayanıyor. Adak, bedenini tanımaya başladığı andan itibaren kilolu olduğundan dolayı, çocuk aklıyla bunun bir problem olduğunu düşünmemiş. Ama yaşıtlarından çok daha fazla yemek yediğinin de farkındaymış

“İŞTAHIMI KONTROL EDEMİYORDUM”: “Bir film izleme süresinde, 3 paket cips ile 1 litre gazlı içecek içiyordum” diyen Adak, fast-food ya da ev yemeği, ne yerse yesin, ardından muhakkak bu yiyeceklerden de paket paket tüketiyormuş. Adak, belli bir süre sonra da, bu yiyeceklere karşı olan isteğinin kontrol edilemez noktalara geldiğini söylüyor

8 AYDA 64 KİLO: 2019 yılının Nisan ayında 145 kilo olarak girdiği mide ameliyatından sonra, yaklaşık 64 kilo vermiş Mehmet Adak. Doktorunun kendisine, ‘Şu an elinde altın bir bileklik var, doğru kullanmasını bilirsen, bu hayatında sana verilen ikinci bir şanstır’ dediğinden bahseden Adak, bu günlerde hayatına 81 kiloda devam ediyor

“ÖZGÜVENİMİ GERİ KAZANDIM”: Verdiği kararla, bedeninden 64 kiloluk bir ağırlığı çıkartan Adak, yaşadığı değişimi, “Artık daha enerjik, daha hareketli bir insanım. Özgüvenimi geri kazandım. Spor yapıyorum ve kendime daha çok güveniyorum” sözleriyle açıklarken, kendisiyle aynı problemi yaşayan insanların da, doğru doktor ve ekiple çalışmaları halinde, bu operasyonlardan korkmamaları gerektiğini söylüyor

Pınar BARUT

“Kendimi bildim bileli hep kiloluydum” diyen Mehmet Adak, çocukluk dönemlerinde bu durumu çok dert etmemiş. Ergenlik ve yetişkinliğe geçiş yıllarında ise, durdurulamayan iştahıyla başa çıkması gerektiğini kavramaya başlamış.

Özellikle iş hayatına atıldıktan sonra, modern dünyanın prezantabl olmayan çalışanlara çok da şans vermediği gerçeğiyle de yüzleşince, harekete geçmiş ve kendi uyguladığı diyet programıyla, 7 ayda 45 kilo vermiş.

Verdiği kiloları, diyeti bıraktıktan çok kısa bir zaman sonra fazlasıyla geri alan Adak, profesyonel bir yardım almaya karar vererek, mide ameliyatlarını araştırmış ve en iyisi olduğunu düşündüğü doktoruyla görüşmelere başlamış.

Doktorunun, eğer böyle devam ederse, şeker, tansiyon ve kalp krizi risklerinin artacağını söylemesi üzerine, hayatını değiştirecek olan karar veren Adak, 2019 yılının Nisan ayında 145 kilo olarak girdiği mide ameliyatından bu yana, tam 64 kilo vererek, 81 kiloluk yeni bedeniyle tanışmış.

Adak: “Çocukken problem etmiyordum”

Mehmet Adak, 26 yaşında ve iletişim alanında özel sektörde çalışıyor. Obezite problemi yaşayan çoğu insan gibi, onunda kilo problemleri çocukluk yıllarına dayanıyor.

Kilo probleminin kaynağını, “Ailede obezite problemi yaşayan yok, bu tamamıyla benim yeme bozukluğum ile alakalı bir durum” olarak açıklayan Adak, aslında çocukken bunu çok da dert etmemiş.

Bedenini tanımaya başladığı andan itibaren kilolu olduğundan dolayı, çocuk aklıyla bunun bir problem olduğunu da düşünmemiş Adak. Ama yaşıtlarından çok daha fazla yemek yediğinin de farkındaymış.

“İş dünyası prezantabl bir görüntü istiyor”

Mehmet Adak, her zaman mutlu ve enerji dolu bir insan olduğundan bahsediyor. Kilolarının onu mutsuz etmesine de izin vermemiş.

Fakat özellikle yetişkinlik evresine geçip iş hayatına başladığında, estetik açıdan kaygı duymaya başlamış.

“Ben kendimin farkındaydım, yani işimde başarılıydım. Ama biliyorsunuz, günümüzde, hangi işte çalışırsanız çalışın, sizden prezantabl bir görüntü vermeniz isteniyor. Ben de buna sahip olmak istedim” diyen Adak’ın bu kaygısı, hayatını değiştirmek için gereken itici gücü olmuş.

İstenilen dış görünüşe sahip olunamadığı takdirde, iş hayatında ne kadar emek verilse de, yükselmenin çok zor olduğundan bahseden Adak, en çok da bu yüzden kendisini değiştirmek istemiş.

Paket paket cip ve litrelerce gazlı içecek

Ev yemeklerine çok düşkün olmayan Adak’ın, kilo almasına neden olan en kötü alışkanlığı ise cips, çikolata ve gazlı içecek gibi kalorisi yüksek ama besleyiciliği olmayan yiyecek ve içeceklere olan düşkünlüğüymüş.

“Bir film izleme süresinde, 3 paket cips ile 1 litre gazlı içecek içiyordum” diyen Adak, fast-food da tüketse, ev yemeği de yese, ardından muhakkak bu yiyeceklerden de paket paket tüketiyormuş.

Adak, “Benim yüzümden eve her hafta çantalarca abur cubur alışverişi yapılıyordu” derken, bu yiyeceklere karşı olan isteğinin kontrol edilemez noktalara geldiğinin de altını çiziyor.

“45 kilo verdim 60 kilo olarak geri aldım”

“Sadece belli butiklerden alışveriş yapabiliyordum, kendime göre kıyafet bulamıyordum” diyen Adak, 23 yaşına geldiğinde, iş hayatında yaşadığı ve yaşayacağı olası sıkıntıları da göz önünde bulundurarak, fazla kilolarından kurtulmaya karar veriyor.

Ama bunu da bir uzmana danışarak yapmıyor ve kendi kendine uyguladığı diyetle, 7 ayda yaklaşık 45 kiloyu da veriyor. Tabi, bilinçsizce yaptığı diyeti bıraktıktan sonra, hayatı tekrar eskiye dönüyor ve verdiği 45 kiloyu 60 kilo olarak geri alıyor.

“Diyeti bıraktıktan sonra kısa süre içinde verdiğim tüm kiloları fazlasıyla geri aldım” diyen Adak, hayatını değiştirmenin yolunun bir uzmandan yardım almak olduğunu kabul ediyor ve araştırmaya başlıyor.

Şeker, tansiyon ve kalp krizi riski…

Mide ameliyatlarıyla ilgili yaptığı araştırmalarda, Dr. Varol Esatoğlu ismini sıkça duymaya ve hastalarının yaşadığı muhteşem deneyimlere tanıklık eden Adak, bilgi almak ve süreci öğrenmek için Esatoğlu’nun kapısını çalıyor.

Doktoruyla yaptığı görüşmede, eğer kilo problemi çözülmezse, genç yaşta kendisini bekleyen, şeker, tansiyon ve kalp krizi risklerini de öğrenen Adak, mide ameliyatını olmaya karar veriyor.

“Kararımı verdikten sonra, aileme açıkladım ve fikirlerini sordum. Annem çok korktu ve önce ‘Hayır’ dedi. Annemi Varol Bey’e götürdüm ve bilgilenmesini sağladım. Doktorun da verdiği güvenle, oda razı oldu” diyen Adak 2019 yılının Nisan ayında 145 kilo ile operasyona giriyor.

145 kilodan 81 kiloya…

Adak, Nisan ayında 145 kilo olarak geçirdiği mide ameliyatından sonraki 8 ayda, yaklaşık 64 kilo vermiş.

Doktorunun kendisine ameliyat sonrası, ‘Şu an elinde altın bir bileklik var, doğru kullanmasını bilirsen, bu hayatında sana verilen ikinci bir şanstır’ dediğinden bahseden ve bu günlerde hayatına 81 kilo ile devam eden Adak, yaşadığı değişimi şu sözlerle özetliyor: “Artık daha enerjik, daha hareketli ve özgüvenli bir insanım. Hayatıma her gün yeni aktiviteler katıyorum, spor yapıyorum. Artık kendime daha da çok güveniyorum ve bu durum iş hayatıma da yansıyor”

“Korkmayın, sadece doğru doktoru seçin”

Verdiği kararla, bedeninden 64 kiloluk bir ağırlığı çıkartan Mehmet Adak, doğru doktor seçiminin önemine de değinmeden geçmiyor. Kendisiyle sürekli iletişim halinde olan ve moral motivasyon sağlayan bir doktorun, başarıya ulaşmadaki en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.

Ameliyat sonrası süreci rahatlıkla geçirdiğinden bahseden Adak, halk arasında bu ameliyatlara karşı ciddi bir korku ve kaygı olduğundan bahsediyor ve kendisiyle aynı problemi yaşayan insanlara da şu şekilde sesleniyor: “Kendinize bilinçsizce diyet programları uygulamayın. Doğru doktor ve ekiple çalışırsanız, korkulacak hiçbir şey yok”