Türk Bankası’nda eğlenme zamanı

TürkBankası, Türk Sigorta ve Allied Turkish Bank çalışanları ile Üst Yöne timi, geleneksel yıl sonu kutlamasını coşku dolu bir gece ile yaşadı.

TürkBankası’nın ev sahipliğinde Le Chateau Romance Restoran da gerçekleşen gece, TürkBankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ve Genel Müdürü Erhan Raif’in açış konuşmaları ile başladı.

Yıl maksimum verimlilikle tamamlandı

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, 2019’un Turkishbank Group açısından, her çeyreğine bir yıllık iş sığdırılan hızlı bir dönüşüm yılı olduğunu vurguladı. Grupta, dijitalleşme ve açık bankacılık uygulamalarının merkezde olduğu yeni ürün ve hizmetlerin 2020’de de artarak devam edeceğini belirten Börteçene herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diledi.

2020 değişim ve atılım yılı olacak

Genel Müdür Erhan Raif zor ama başarılı bir yılın geride kaldığını belirterek, yeni yılın TürkBankası için önemli bir değişim ve atılım yılı olacağını söyledi. Erhan Raif, Banka’nın Genel Müdürlük Binası ve şube lokallerinin yenileneceğinin müjdesini verirken, dijital teknolojilerin tüm olanaklarının kullanıldığı yeni nesil bankacılık uygulamaları ile de sektöre farklı bir anlayış ve hareket getirileceğine de vurgu yaptı..

TürkBankası’nda 15, 20 ve 25.yıllarını dolduran çalışanların anı plaketi ile onore edildikleri gece ; banka üst yönetiminin teşvikiyle başlatılan “Sağlıklı Yaşam Hareketi” kapsamında, 2019 yılında sağlıklı bir yaşam için fazla kilolarından veya sigara alışkanlığından kurtulan çalışanlara, bu çabalarının yönetim tarafından desteklendiğinin ifadesi olarak çeşitli ödüllerin verilmesi ile devam etti.

Sağlıklı yaşama ve yeşile özel önem

TürkBankası’nın “Kıbrıs’ı Yeşillendiren Banka” sloganıyla başlattığı ve çevre duyarlılığının arttırılması, doğanın korunması, daha yeşil bir çevrenin yaratılması amacına yönelik program kapsamında, tüm katılımcılara, içinde farklı çiçeklerin tohumları bulunan kurşun kalemlerin dağıtıldığı, canlı müzik eşliğinde keyifli, coşkulu bir ortamda devam eden özel gece de 2020 yılı için gerekli pozitif enerji toplanırken, TürkBankası’nın yeni yıla ekip olarak iyi hazırlandığının işareti oldu.