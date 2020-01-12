Averajla gelen şampiyonluk: 21-25

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi final serisi son maçında ÜKÜ, deplasmanda YDÜ’yü mağlup etti ancak şampiyonluk averajla YDÜ’nün oldu

GENÇLERDE ZAFER YDÜ’NÜN: Hentbol U20 erkekler final serisi ilk maçta deplasmanda 4 sayı farkla 29-25 kazanan YDÜ gençleri, ikinci maçta dün akşam UKÜ’ye 4 sayı farkla mağlup oldu ancak deplasmanda attığı fazla gol ve averajla zafere ulaştı

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen hentbol 20 yaş altı erkekler liginde şampiyon dün akşam belirlendi.

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U20 takımları arasında oynanan final serisinde kazanan YDÜ oldu. Federasyonun bu yıl belirlediği yeni statüye göre oynanan final serisi 2 maç üzerinden gerçekleşti. İkili averaj ve deplasmanda atılan gol sayılarına bakılarak belirlenen şampiyonluk, ilk maçta deplasmanda fazla gol atan YDÜ’ye gitti.

Final serisi ilk maçında CIU Arena’da 29-25 galip gelen YDÜ gençleri yeni statünün avantajı ile şampiyonluğunu ilan etti. İkinci maçta dün gece YDÜ’nün sahasında 25-21 kazanan UKÜ deplasmanda daha az gol attığından kupayı kazanamadı.

YDÜ-UKÜ: 21-25

Yer: RA25 Salonu

Hakemler: Mehmet Ünalmış, Erdal Şamil

YDÜ: Adil Nüfal, Arda Kahraman, Berkem Darbaz, Cemil Topal, Mert Göksu, Ali Arda Pampüroğulları, Muammer Yağcıoğlu, Batuhan Yıldırım, Doğuhan Yıldırım, Özgür Kaya, Taner Kılıç.

UKÜ: Mehmet Ali Kümeli, Ahmet Durgun, Cuma Karadeniz, İbrahim Karadeniz, M.Doğuş Konaç, Koray Tümsoy, Berhan Mühip, Eren Köse, Engin Aday, Şehmuz Yıldız, Harun Bostan.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 final serisi son maçında UKÜ gençleri, YDÜ deplasmanında kazandı ancak skor şampiyonluk için yetmedi. İlk maçı 4 sayı farkla kaybeden UKÜ gençleri ikinci maçı 4 sayı farkla kazanınca seri 1-1 oldu ve gol sayıları dikkate alındı. Deplasmanda daha çok gol atan YDÜ gençleri lig şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın en skorer oyuncuları UKÜ’den 11 sayı atan Harun ve 8 sayı atan M.Doğuş olurken, şampiyon YDÜ’nün en skorer ismi 6 sayı atan Berkem oldu.