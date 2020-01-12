Dev randevu          

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12 Ocak 2020

İspanya Süper Kupası finalinde bu akşam Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Karşılaşma KKTC saatiyle saat 20.00’da TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. La Liga’nın iki devini karşı karşıya getiren mücadele bu akşam KKTC saatiyle 20.00’de TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak.

Zidane ile daha önce büyük başarılar kazanan, bu sezon da yine İspanya Ligi’nde şampiyonluğa oynayan Real Madrid, takipçisi ve ezeli rakibi Atletico Madrid ile kupa için sahneye çıkacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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