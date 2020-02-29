Simpsonlar’ın kehanetleri

ABD’nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar’ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Dizinin, Donald Trump’ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi gibi bu defa da kripto para hakkındaki öngörüsüyle gündemde. İşte Simpsonlar’ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri…

Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, bu defa kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.

Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”

Jim’in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: “Kripto para birimlerinden bahsederken ‘Cryptocurrency’ kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını… Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron’a [James] verilir.”

Bölümde yer alan sözlerle Simpsonlar’ın bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü.

Corona virüsü

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüsüne yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde. Trump’ın başkan seçilmesi The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons’ın bir bölümünde Trump’ın başkanlığından söz ediliyor. Yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart’ın geleceğe dönüşü) Bu kehanete göre Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak. Trump’ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor. Super Bowl’da Lady Gaga Serinin Lady Gaga’nın Super Bowl’daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı. Disney-Fox birleşmesi Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney’in 20th Century Fox’u satın alması. Dizinin 8 Kasım 1998’de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında ‘Walt Disney Co’nun bir bölümü’ yazısı görülüyor. 11 Eylül saldırıları Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa’nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11’i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor.

1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.