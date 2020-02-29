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İtalya’nın en büyük derbisi, Corona virüsü yüzünden ertelendi

29 Şubat 2020

İtalya’nın ulusal futbol ligi Serie A’daki en önemli derbilerden biri olan Juventus-Inter müsabakası, Corona virüsü yüzünden ertelendi. Serie A Lig Birliği’nden yapılan resmî açıklamayla birlikte toplamda 5 müsabakanın ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı.

2019’un son dönemlerinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, Çin dışındaki ülkeleri de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda ilk defa Avrupa’da görülen virüs, oldukça hızlı bir şekilde yayılarak başta İtalya olmak üzere pek çok ülkede gündeme oturdu. Durum böyle olunca ülkede binlerce kişinin izlediği en önemli futbol müsabakası iptal edildi.

Serie A’da 5 lig maçı ertelendi:

Normal şartlar altında ligin 26. haftasında oynanması planlanan Juventus-Inter maçının yanı sıra yine bu haftanın maçlarından olan Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassauolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçları da ertelendi. Daha önce tedbir amaçlı seyircisiz oynanma kararı alınan maçlar, Serie A Lig Birliği’nden yapılan resmî açıklama sonucu 13 Mayıs tarihine ertelendi.

Dünyanın en önemli futbol liglerinden biri olan Serie A’da ertelenen 5 lig maçının yanı sıra İtalya Kupası’nın final maçı da ertelendi. Daha önceleri 13 Mayıs’ta oynanması kararlaştırılan final maçı, 26. haftadaki lig maçlarının bu tarihe ertelenmesinden dolayı 20 Mayıs’a alındı. İtalya’yı etkisi altına alan Corona virüsü, geçtiğimiz haftanın fikstürüne ait bazı önemli lig maçlarının da ileri bir tarihe alınmasına yol açmıştı.

Corona virüsü, İtalyan ekonomisini de zor duruma soktu:

Avrupa Bölgesi’nin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya, sanayisi gelişmiş kuzey bölgelerindeki karantina nedeniyle ekonomik açıdan çok zor günler geçiriyor. Şimdiye dek doğrulanmış 889 vaka ile Corona virüsü sonucu hayatını kaybeden 21 kişinin bulunduğu ülke, bu anlamda Çin ve Güney Kore’nin ardından en çok Corona virüsü vakası görülen ülkelerin başında geliyor.

Ekonomistler, İtalya’nın zor durumdaki ekonomisinin COVID-19 salgınıyla birlikte 2020’nin ilk çeyreğinde ekonomik küçülmeye gireceğini düşünüyorlar. Bununla birlikte karantina altına alınan kuzey bölgelerinde yaklaşık 6 bin işçinin ya evlerine gönderildiği ya da kısa mesai saatlerinde çalıştıkları aktarılıyor.




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