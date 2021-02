Sağlık Bakanlığı ücretsiz PCR testlerinin devam edeceğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, durdurulan PCR testlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanında haftanın 7 günü 08.00 -16.00, Girne’de Leymosun Kültürevi’nde haftanın 7 günü 08.00-16.00, Mağusa Devlet Hastanesi’nde haftanın 7 günü 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde hafta içi her gün 09.00-14.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde hafta içi her gün 09.00-12.00, İskele Belediyesi Kapalı Spor Salonunda sadece yarın 11.00-16.00, diğer günler hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacak. Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonunda pazartesi gününden itibaren PCR testi yapılmaya başlanacağı bildirildi. Test yaptırmaya gidecek olan vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması istendi…