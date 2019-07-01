S-200 füzesi nedir? S-200 hava savunma sistemi özellikleri nelerdir? Suriye’nin hava savunma sisteminin bir parçası olan S-200 füzeleri ilk olarak 1964’te Sovyetler Birliği’nde yapıldı. Karadan havaya kullanılan uzun menzilli bir füze olan S-200’ler geniş alanları bombalama ve uçaklardan korunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Üç tipi olan yüksek irtifa hava savunma füzesi. Uçaklara ve balistik füzelere karşı kullanılır.

İlk modeli 1966 yılında geliştirilen Angara modelidir. Etkin menzili 180 km’dir.

İkinci modeli 1970 yılında hizmete giren Vega modelidir. Etkin menzili 240-300 km arasındadır.

Üçüncü modeli ise 1976 yılında hizmete giren Dubna modelidir. Dubna’nın etkin menzili 400 km’dir. 217 kg konvansiyonel veya 25 kilotonluk nükleer savaş başlığı taşır. 40.000 m irtifaya kadar çıkabilir. Ses hızının 4 katı kadar hızda uçar. Radar sistemi yarı aktif kendinden güdümlüdür. Yerden fırlatıldıktan sonra hedeften yansıyan radar sinyallerini izleyerek hedefi bulur.