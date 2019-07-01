YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENEN…

Üniversitede, İletişim Tarihi ve İletişim Sosyolojisi derslerinde tartışır dururduk.

İnsanoğlu, iki ayağı üzerine kalktığı ve başparmağını kullanmaya başladığından itibaren ayrıştı, toplu yaşama başladı ve basit araçlar üretti.

Daha iyi avlamak ve daha iyi toplayıcılık yapmak için.

İşte o dönemden beridir insanoğlu iletişimi kullanıyor ve örgütlüyor.

İyi bir bilgi alma ve haberleşme ağı kurduğu içindir de nesli yok olmadı ve bugünlere kadar geldi.

İletişim yaşamın vazgeçilmezidir. Eğer değersizleştirilmezse.

Değersiz hale getirilirse de onu yapan toplumla birlikte yok olur gider.

Peki iletişimin günümüzde gücü nedir?

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Deneysel bir örnekti.

Radyonun insanlar üzerindeki gücünü sınayacaklardı.

“Marslılar dünyayı işgal etmeye başladılar” şeklinde yayın yapınca radyo, New York’ta büyük bir panik başlamış, insanlar yiyecek stoku yapmak için marketlere akın etmişler.

Dünyada en başarılı etki ve reklam çalışması olarak gösterilir bu olay. Şaka olmasına rağmen radyonun gücüyle kitlelerin nasıl harekete geçtikleri anlatılır.

Bir diğer örnek de BBC’nin yayını için verilir.

Güvenilir haberler vermesiyle ünlü BBC “bilim insanları genetiği ile oynanmış yeni bir ağaç türettiler, bu ağaç meyve yerine spagetti verecek” haberini birkaç kez tekrarlayınca BBC’nin telefonları kilitlenmiş. Arayanlar “bu spagetti ağacını nerede buluruz” şeklinde ısrarlı sorular sormuşlar.

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Geçmişte birkaç başarılı örneklerimiz var bizim de.

Fakat şimdilerde aynısını söylemek mümkün değil.

Kıbrıs Türkünü değersizleştirme-etkisizleştirme operasyonu çerçevesinde medyayı kuşattılar.

Televizyonlar, uydu tuzağının peşi sıra düşürüldükleri ekonomik çıkmazda etkileri çok azaldı ve reklam verenlerin yayın kutusuna dönüştürüldüler. Şimdilerde birçoğu deniz ötesi sermayenin ve çıkarcı işadamlarının oyuncağı oldular.

Geleneksel kağıda basılı medya sürekli saldırı altında yaşam kavgası veriyor.

Kumar baronlarının ve kara paracıların faaliyet alanına dönüştü.

Yenilerin gözdesi sosyal medyayı ise takan yok.

Arpacısını da Portakalcısını ayakta tutmak için her yıl yüz milyonlarca lira harcayan bu devletin yetkilileri Kıbrıs Türkü için olmazsa olmaz pozisyonundaki gazeteleri gözden çıkarmamıştır umarım.

Yeni dönemin, yeni hükümetin en ciddi sorunu budur

Ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekir…