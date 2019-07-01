Patates çakıldı, Nar uçtu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) verilerine göre, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret, 2018 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 4 eksi ile kapattı

NARDA YÜZDE 5 BİN 279 ARTIŞ: Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 2018 yılında yiyecek ürün bazında Nar, yüzde 5 bin 279 artışla rekor kırarak zirveye otururken, sebze-meyve ihracatında bir önceki yıla göre yaşanan toplam düşüş ise yüzde 32 olarak rapor edildi

PATATESTE YÜZDE 74 DÜŞÜŞ: Yiyecek bazında yükselişe geçen ürünler, Taze Balık (yüzde 12), Soğan (yüzde 56), Karpuz (yüzde 96), Fasülye (yüzde 129) ve Kolakas (yüzde 698) olurken, en önemli tarım ürünü patates ise yüzde 74 düşüş yaşadı

4 YENİ ÜRÜN YILI KURTARAMADI: Ticaretine yeni başlanan ürün kalemleri de toplamda 29.452 Euro gelir getirmesine rağmen, satışı azalan Patates, Atık ve Hurda Kağıt ve Karton, Taştan ve Benzeri Eşyalar karşısında yılı kurtarmaya yetmedi

209 BİN 978 EURO GERİLEME: Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 2018 yılında Kuzey’den Güney’e yapılan ticarette bir önceki yıla göre toplam gerileme yüzde 4 olarak hesaplanırken, bu yüzdeliğin parasal karşılığı ise 209 Bin 978 Euro oldu

Pınar BARUT

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 23 Ağustos 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve Kuzey Kıbrıs’ta üretilen yerli ürünlerin Güney Kıbrıs’a ve oradan da diğer ülkelere satılmasını içeren Yeşil Hat Tüzüğü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ifadesiyle bugüne kadar istenildiği sonuca ulaşamadı.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney’e yapılan ticaretteki en önemli tarım ürünü olan patateste 2018 yılı sonunda %74 düşüş yaşanırken, Güney Kıbrıs’ın 22 milyon Euro değerinde plastik ithalatı hacmi olmasına rağmen Kuzey’den ithal ettiği plastik malzeme ise sadece 1.5 milyon Euro oldu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in geçtiğimiz Temmuz ayında verdiği röportajda, 14 yıldır uyguladıkları halde bir arpa boyu yol alamadıklarını belirttiği Yeşil Hat Ticareti, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterirken, 2018 yılını ise bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüş yaşayarak eksi 209 bin 978 Euro ile tamamladı.

Nar satışı arttır, patates satışı düştü

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 2018 yılında yiyecek ürün bazında yüzde 5279 artışla Nar zirveye otururken, sebze-meyve ihracatında bir önceki yıla göre yaşanan toplam düşüş ise yüzde 32 olarak rapor edildi.

Yiyecek bazında yükselişe geçen diğer ürünler ise, Taze Balık (yüzde 12), Soğan (yüzde 56), Karpuz (yüzde 96), Fasülye (yüzde 129) ve Kolakas (yüzde 698) oldu.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında satılan en önemli tarım ürünü olan patates ihracatı ise 2018 yılını yüzde 74 düşüşle kapattı.

İnşaat malzemelerinde yüzde 14 düşüş

İnşaat malzemeleri ihracatında, Sarıtaş ürünlerde yüzde 6, Mozaik ürünlerde yüzde 63, Granit ürünlerde de yüzde 3596 artış olması bile genel düşüşe engel olamadı.

2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 düşüş yaşayan inşaat malzemeleri hanesine eksi 123 bin 220 Euro yazıldı.

“Atık Hurda Ürün” ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 3’lük bir artış yaşanırken, zirveyi yüzde 120 yükseliş ile Atık Bitkisel Yağlar oluşturdu.

Ahşap Mobilya’da yüzde 52, Şilte’de ise yüzde 34.3 artışın yakalandığı 2018Yeşil Hat Ticareti beklenilen rakamlara ulaşamadı.

Yeşil Hat’a 2018 yılında 4 yeni ürün girdi

Islak Mendil, Atık Akü, Plastik Su Deposu ve Sanayi Tipi Paslanmaz Çelik Fırın ise 2018 yılında Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatı yapılan 4 yeni ürün kalemi oldu.

Yeni ürün kalemleri toplamda 29.452 Euro gelir getirmesine karşın, satışı azalan Patates, Atık ve Hurda Kağıt ve Karton, Taştan ve Benzeri Eşyalar karşısında 2018 yılını kurtarmaya yetmedi.

Toplam kayıp yüzde 4 düşüşle 209 bin 978 Euro

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 2018 yılında yapılan yeni giren ürünler, sarışı azalan ürünler ve ihracatına yeni başlanan ürünlerle yapılan ticarette toplam gerileme yüzde 4 olarak hesaplanırken, bu yüzdeliğin parasal karşılığı ise 209 bin 978 Euro oldu.