S-200 2018 yılında da Nurdağı’na düştü

Taşkent bölgesine dün akşam düşen ve ülke genelinde endişe yaşanmasına neden olan füze olduğuna inanılan cisme ait şu ana kadar 5 parça bulundu.

Bulunan 5 parça da Temmuz 2018’de Gaziantep’in Nurdağı ilçesine düşen Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkan enkazdaki parçalara benziyor.

S-200 hava savunma sistemi özellikleri

Üç tipi olan yüksek irtifa hava savunma füzesi. Uçaklara ve balistik füzelere karşı kullanılır.

İlk modeli 1966 yılında geliştirilen Angara modelidir. Etkin menzili 180 km’dir.

İkinci modeli 1970 yılında hizmete giren Vega modelidir. Etkin menzili 240-300 km arasındadır.

Üçüncü modeli ise 1976 yılında hizmete giren Dubna modelidir. Dubna’nın etkin menzili 400 km’dir. 217 kg konvansiyonel veya 25 kilotonluk nükleer savaş başlığı taşır. 40.000 m irtifaya kadar çıkabilir. Ses hızının 4 katı kadar hızda uçar. Radar sistemi yarı aktif kendinden güdümlüdür. Yerden fırlatıldıktan sonra hedeften yansıyan radar sinyallerini izleyerek hedefi bulur.

http://www.haber7.com/guncel/haber/2671687-gantepte-bulunan-enkazin-ne-oldugu-ortaya-cikti