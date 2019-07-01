Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent’te incelemelerde bulundu

1 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent’te meydana gelen patlamanın, barışın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabahın ilk saatlerinde Taşkent’te meydana gelen patlamanın gerçekleştiği olay yerinde sabah 04.00 sıralarında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri ile karşı karşıyayız. Halbuki biz gerek adamızda gerekse bölgemizde, barış, huzur ve istikrar istiyoruz. Bu olay barışın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bölgede maalesef her türlü silah ve silahlı araç var. Yerleşim alanına düşmemesi şans. Hepimize geçmiş olsun. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren birimlerin daha net tespitler yapmasının ardından ayrıntılı değerlendirmeler yapılabilecek.”

Etiketler


İlgili Makaleler

Özersay: ‘İfadeler, Gaziantep’e düşen füzedekiyle aynı’

1 Temmuz 2019
s-200

S-200 füzesi nedir?

1 Temmuz 2019
patates

Patates çakıldı, Nar uçtu

1 Temmuz 2019

Taşkent ve Dikmen’in ardından Görneç’te de 2 parça bulundu!

1 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı