Özersay: ‘İfadeler, Gaziantep’e düşen füzedekiyle aynı’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent’te meydana gelen patlamayla ilgili bilgilendirmeye devam ederek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özersay az önce yaptığı açıklamasında,

“Yapılan incelemelerde Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”