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Ronaldo Juventus’ta kalacak

21 Nisan 2019

İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşan Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gelecek sezon takımında kalacağını söyledi.

Takımının konuk ettiği Fiorentina’yı 2-1 yenerek zirveyi garantilediği Serie A’nın 33. hafta maçının ardından basına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, “Gerçekten çok mutluyum. İtalya’daki ilk sezonumda şampiyonluk yaşadım” dedi.İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Ronaldo, “Juventus için büyük bir sezon oldu. Süper Kupa’yı da kazandık. Ama Şampiyonlar Ligi iyi gitmedi. Onu da seneye kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun “Seneye yüzde 100 Juventus’ta kalacak mısın?” sorusuna ise Cristiano Ronaldo, “Yüzde 1000 kalacağım” cevabını verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’nın ardından Serie A’da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

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