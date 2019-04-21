Jason Momoa 7 yıl sonra sakallarını kesti (Çevre kirliliğine dikkat)

Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo karakteriyle hayatımıza giren ünlü oyuncu Jason Momoa, 2012’den bu yana hiç kesmediği sakallarına veda etti.

Declan, Aquaman ve Khal Drogo karakterlerine ikonikleşmiş sakallarıyla hayat veren Momoa’nın yeni hali sosyal medyada da büyük ses getirdi, kimi beğenmedi kimi de yeni halinin çok daha iyi olduğunu söyledi.

et etti.

Ne var ki sakallarını keserken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan

Amerikalı aktörüan amajı imajını değiştirmek değildi.

‘Hoşçakal Drogo, Aquaman, Declan, Baba’ yazan Jason Momoa amacının plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak olduğunu açıkladı:

“Çocuklarım, çocuklarınız, dünya için… Gezegenimizin sağlığı için… Okyanusları temizleyelim. Bu topraklar bizim” diyen Momoa, geri dönüşümün önemine de dikkat çekti.

Yakın zaman sonra Apple’ın dijital yayın platformunda başlayacak olan See adlı bilim kurgu dizisinde rol almaya hazırlanan Momoa, herkesi kendisine katılmaya davet etti.

Jason Momoa’nın saçları her zaman böyle uzun ve sakalları da her zaman bugünki gibi gür değildi. Şimdilerde uzun saçlara ilham veren isimler arasında olan ünlü oyuncu, bu görünüme yıllar içinde gönlünü kaptırmış olsa da Jason 2000’lerin boy band saçlarından salaş rastalara kadar birçok farklı modeli denemiş. Geçmişten bugüne Jason Momoa’nın saç ve sakal dönüşümünü mercek altına aldık…

Jason Momoa / 2000

Jason Momoa / 2001

Jason Momoa / 2004

Jason Momoa /2006

Jason Momoa /2011

Jason Momoa /2013

Jason Momoa /2014

Jason Momoa /2015

Jason Momoa /2016

Jason Momoa /2018