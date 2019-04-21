Türkiye

Kılıçdaroğlu’na Ankara’da cenaze töreninde saldırı

21 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden bir asker için düzenlenen cenaze töreninde saldırıya uğradı. Ankara Valiliği sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruk ve tekmeli saldırıya uğradı.

Törene Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu güvenlik güçleri tarafından çevredeki bir eve götürüldü.

NTV’den Serkan Kaya’nın aktardığına göre önlemlere rağmen evin etrafında toplanan kalabalık evi taşlayıp ‘PKK dışarı’ sloganları attı.

Kılıçdaroğlu’nun aracı bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve geldi, içeri girmeden önce çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Ardından Kılıçdaroğlu zırhlı araçla evden çıkarıldı.

Öte yandan Ankara Valiliği “Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır” açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur” açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de saldırıyı kınadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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