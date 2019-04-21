Tel-Sen yarın Güzelyurt’ta eylem yapacak

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), yarın Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi önünde eylem yapacağını açıkladı.

Kamu-İş’in de destek vereceği eylem saat 08.30’da başlayacak.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında, “Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması adına özelleştirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararına karşı mücadele veren sendikanın bir süreden bu yana başlattığı eylemlerine yarın Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi önünde devam edeceğini” kaydetti.

Soysan, Kamu-İş’in de Tel-Sen’in Güzelyurt eylemine destek vereceğini belirterek, eylemin saat 08.30’da başlayacağını ve saat 09.30’da basına açıklama yapılacağını ifade etti.

“TELEKOMÜNİKASYON DA YAPILANDIRMA ÖZELLEŞTİRME OLMAMALIDIR”

Soysan, Tel-Sen olarak 2010 yılından bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması gerekliğini savunduklarını ancak yapılması gereken yapılandırmanın; “özelleştirme” hatta son alınan Bakanlar Kurulu kararı gibi “tamamen peşkeş çekmek” olmaması gerektiği görüşünü bildirdi.

“Telekomünikasyon Dairesi’nin iki buçuk yıllık gelirine karşı daireyi özele devretmek yazıktır. Günahtır. Bu ülkeye ve ülkemizin insanına yapılacak ihanettir” diyen Soysan, şunları kaydetti:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı özelin talepleri doğrultusunda kendileri tarafından hazırlandığını iddia ettikleri ancak kendileri tarafından hazırlanmadığını bildiğimiz yapılandırma modelini her ne hikmetse sendikamız sordukça kamuoyuna kısmen açıklamayı tercih etmektedir. Bütününü ortaya koyup tartıştırmaktan kaçınmakla dairenin nicelik değeri milyonlarca lirayı bulan varlıklarının peşkeş çekileceğini gizleyemeyeceklerdir.

“SORDUĞUMUZ SORULARIN CEVABINI HUKUK YOLUYLA ALACAĞIZ”

7 ay önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yapılması düşünülen yapılandırmanın temel içeriğine yönelik sorularımıza Bakanlık tarafından herhangi bir cevap tarafımıza verilmemiştir.

Bakanlık kendilerine dayatılan modele yönelik bir sunum gerçekleştirmiş sorularımız yönünde sunumlarına cevap buldukça yön vermeye çalışmaktadırlar. Ancak yapılmak istenilen ise kabul etmediğimiz özelleştirme bile değil tamamen kamu malını özele peşkeş çekmektir ve bize göre verilecek adreste bellidir.”

“LEFKOŞA’DA BÜYÜK EYLEM”

Tamay Soysan, mücadeleyi yarın Güzelyurt’ta gerçekleştirecekleri eylemden sonraki günlerde Lefkoşa’da gerçekleştirecekleri büyük eylemle sürdürerek mücadele boyutunu grevlerle devam ettireceklerini belirterek, “Tel-Sen bu yola ‘öleceksek öleceğiz sonuna kadar direneceğiz’ sloganı ile çıkmış ‘peşkeşçilerle aynı tarafta olmayacağız’ sloganındaki kararlıkla yola devam etmektedir ve edecektir” dedi.