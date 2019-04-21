Floyd Mayweather 11 kilogram altınla NBA maçında (NBA maçlarına damga vuran ünlü isimler)

Hollywood’un yeni nesil aşıkları Rami Malek ve Lucy Boynton Lakers maçında tüm meraklı gözleri üzerinde topladı. Los Angeles’ta gerçekleşen Lakers maçının en dikkat çeken çifti Bohemian Rhapsody yıldızlarıydı kuşkusuz, fakat en az onlar kadar ilgi çeken birbirinden renkli simalar da vardı: Basketçi sevgilisi Ben Simmons’ı bir an olsun yalnız bırakmayan Kendall Jenner, Leonardo Di Caprio, Halsey, basket maçlarının favori çifti Mila Kunis ve Ashton Kutcher, Kourtney Kardashian ve en yakın arkadaşı Stephanie Shepherd…