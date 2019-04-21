Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu evi yakın diye bağıran kadın

Hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olayların çıktığı, yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu ancak 1 saat sonra evden çıkabildi. Kılıçdaroğlu ‘güvenli’ evdeyken dışarıda toplanan kalabalık “Yakın bu evi” sloganları attı.

Saldırganlar daha sonra “PKK dışarı” sloganları atarak CHP liderinin bulunduğu evi taşladı. Olayla ilgili sosyal medyaya düşen görüntülerde polisin evin çevresinde bulunan kalabalığa bir müdahale gerçekleştirmediği görülüyor. Olaylar gerçekleşirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar‘ın da aynı evde bulunduğu öğrenildi.

Evin dışında toplanan saldırganlar, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer‘in grubun dağılmasına yönelik yaptığı konuşmalara da tepki gösterdi.