Türkiye

Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu evi yakın diye bağıran kadın

21 Nisan 2019

Hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olayların çıktığı, yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu ancak 1 saat sonra evden çıkabildi. Kılıçdaroğlu ‘güvenli’ evdeyken dışarıda toplanan kalabalık “Yakın bu evi” sloganları attı.

Saldırganlar daha sonra “PKK dışarı” sloganları atarak CHP liderinin bulunduğu evi taşladı. Olayla ilgili sosyal medyaya düşen görüntülerde polisin evin çevresinde bulunan kalabalığa bir müdahale gerçekleştirmediği görülüyor. Olaylar gerçekleşirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar‘ın da aynı evde bulunduğu öğrenildi.

Evin dışında toplanan saldırganlar, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer‘in grubun dağılmasına yönelik yaptığı konuşmalara da tepki gösterdi.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Kılıçdaroğlu’na Ankara’da cenaze töreninde saldırı

21 Nisan 2019
Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu: Kıbrıs’ta barış sağlanmalı

19 Nisan 2019

Özersay, Çavuşoğlu ile birlikte Kıbrıs meselesini değerlendirdi

18 Nisan 2019

İstanbul Havalimanı’na taksi ile kaç liraya gidebilirsiniz?

18 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı