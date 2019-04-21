Vincent Cassel ile Tina Kunakey’in kızı oldu

Sekiz ay önce evlenen çift, kızlarına yaşadıkları Brezilya’daki Amazon ormanlarından esinlenerek “Amazonie” adını verdi.

Cassel, sosyal medyada Amazon ormanları fotoğrafları paylaşarak, “Amazonie doğdu” notunu yazdı.

Vincent Cassel’ın eski eşi Monica Belluci’den de iki kızı var.

Cassel ile Belluci 2013 yılında boşanmış, 2016 yılında Vincent Cassel ile top model Tina Kunakey birlikteliği başlamıştı.

Kunakey, Cassel ile aralarındaki 30 yaş farkına rağmen büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getirdi.

Fransız aktör Vincent Cassel (52) ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu.