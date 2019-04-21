Magazin

Vincent Cassel ile Tina Kunakey’in kızı oldu

21 Nisan 2019

Fransız aktör Vincent Cassel ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu. Çift, kızlarına “Amazonie” adını verdi.

    • Fransız aktör Vincent Cassel (52) ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in bir kızı oldu.

      Sekiz ay önce evlenen çift, kızlarına yaşadıkları Brezilya’daki Amazon ormanlarından esinlenerek “Amazonie” adını verdi.

      Cassel, sosyal medyada Amazon ormanları fotoğrafları paylaşarak, “Amazonie doğdu” notunu yazdı.

      Vincent Cassel’ın eski eşi Monica Belluci’den de iki kızı var.

      Cassel ile Belluci 2013 yılında boşanmış, 2016 yılında Vincent Cassel ile top model Tina Kunakey birlikteliği başlamıştı.

      Kunakey, Cassel ile aralarındaki 30 yaş farkına rağmen büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getirdi.
Etiketler


İlgili Makaleler

Kıvanç Tatlıtuğ otomobil koleksiyonunu büyüttü(Ünlüler ve otomobilleri)

21 Nisan 2019

Jason Momoa 7 yıl sonra sakallarını kesti (Çevre kirliliğine dikkat)

21 Nisan 2019

Dereboyu’nda canlı geceler

21 Nisan 2019

Sahnede “Korolar Söylüyor”

21 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı