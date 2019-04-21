Game of Thrones’un rekor geliriyle neler alınabilir?

Game of Thrones yayıncısı HBO kanalının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 175 ülkede yayınlanan dizi, oyuncuların ve total kazançları ile de sık sık gündem oldu. Game of Thrones’un geliri 5 milyar 500 milyon doları buldu.

8. sezon finaliyle birlikte bu rakamın 7 milyar 700 milyon doları bulacağı tahmin edildi.