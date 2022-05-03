Ramazan’da alınan kilolara bu detoks ile elveda

Ramazan’da yavaşlayan metabolizma hızını bayramda artırırken oluşabilecek sindirim problemlerinden korunmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki bayramda nasıl beslenmeliyiz ve aldığımız fazla kilolardan nasıl kurtulabiliriz? İşte Ramazan sonrası detoks önerisi…

Ramazan Bayramı sonrası metabolizmamız yavaşladığı için, bayramda beslenmemize dikkat etmeliyiz.

Uzun süreli açlık ve iki öğüne düşen beslenme düzeninden çıkarak sağlıklı normal bir beslenme düzenine geçerken aşırı yemekten kaçınmalıyız.

Bayram sabahı bizleri karşılayan envai çeşit kahvaltı sofraları ve günün devamında aile ziyaretlerinde ikram edilen tatlılara, sindirim sistemimizi ve kan şekerimizi etkilemesi adına daha özenli yaklaşmalıyız.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, bayramda nasıl beslenmemiz gerektiğini ve fazla kilolardan nasıl kurtulabilirizi anlattı…

BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Herkesin özlediği kahvaltı sofralarında, bir anda yemeğe yüklenmemek, besinleri iyi çiğnemek, yavaş yemek hazımsızlık yaşamanın önüne geçer.

Peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık gibi söğüş sebzelerden oluşan bir kahvaltı tok ve zinde hissettirir.

Günün devamında, aile ziyaretlerinde ikram edilen tatlılardan yiyebilmek için kahvaltınızda şekerli gıdalar (reçel, bal, pekmez) tercih etmemeye özen gösterin.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Misafirliklerde her ikram edilen yiyeceği, yemek zorunda değilsiniz. Kırmadan reddetmenin yollarını bulmalısınız. Nasılsa bir aydır yemiyorum düşüncesi ile hareket etmek bayram sonu hüsrana uğramanıza sebep olabilir. Bayramda ve bayram sonrasında beslenirken, öğünlerinizin lif içeriğine dikkat edin.

Yiyeceklerinizi seçerken, kabızlık sorunu yaşamamak adına, sebze yemekleri, kuru baklagiller, meyveleri dengeli bir şekilde ekleyin.

Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Yiyeceğiniz çikolataların yerine, kuru meyveleri yanında fındık, badem ve ceviz alarak tercih etmeye özen gösterin.

Gün içerisindeki su tüketiminiz ve hareketinizde size bayramı sorunsuz atlatmanıza yardımcı olacaktır. Yaz aylarında geçirdiğimiz Ramazan ve bayram günlerinde, su kaybını önlemek adına her gün en az 2.5 lt su tüketmeliyiz.

BAYRAM DETOKSU İLE ORTALAMA 2 KİLO VERİN

Bayramdan itibaren eski düzeninize dönerek üç ana öğün ve iki ara öğün şeklinde bir düzen oturtup, metabolizma hızınızı tekrar artırmaya yönelmelisiniz.

Eğer ki Ramazan ayını fazla kilolarınız ile tamamlamışsanız, sizler için metabolik hızı artırmaya yardımcı olacak bir detoks programı uygulayabilirsiniz.

İşte bayramda veya bayramdan hemen sonra, üç gün boyunca uygulayabileceğiniz ve ortalama 2 kg’dan kurtulabileceğiniz o program:

SABAH

4 yemek kaşığı kadar yoğurt

2 yemek kaşığı kadar yulaf

1 dilim ananas veya 10 adet çilek

1 çay kaşığı toz tarçın ve çörek otu

KUŞLUK

1 fincan beyaz çay

10 adet fındık veya 10 adet çiğ badem

ÖĞLE

120 gr kadar et / tavuk / 4 adet köfte / 200 gr kadar taze balık ızgara / fırında / haşlama

Mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

1 bardak maden suyu

ARA ÖĞÜN

1 bardak sade kefir

10 tane çiğ badem

AKŞAM;

1 büyük kase detoks çorba (tarifi aşağıda)

1 kase yoğurt

Bol yeşillikli mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok) (zeytin yağı / avakado yağı / hindistan cevizi yağı kullanılabilir)

GECE

1 bardak ılık suya 2 yemek kaşığı kadar organik elma sirkesi koyun ve için.

Artı olarak; gün içerisinde 2 fincan yeşil çay ve 3 lt su tüketimine özen gösterin.

DETOKS ÇORBA TARİFİ

2 adet kabak, 2 dişi sarımsak, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 adet domates, 2 yemek kaşığı yeşil mercimek, maydanoz, dereotu, az tuz, 2 bardak su ile pişirilmeli.

Arzuya göre blenderdan çekilerek tanesiz olarak tüketilebilir. Çorba kimyon ve karabiber ile tatlandırılabilir.