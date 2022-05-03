Sezen Aksu’dan hayranlarına sürpriz şarkı

Sezen Aksu, YouTube’da yayınlanan ‘Demo 2’ projesinin yeni şarkısı ‘Her Şeye Rağmen’ ile hayranlarına sürpriz yaptı.

Sezen Aksu, daha önceki albümlerinde başka sanatçılar tarafından yorumlanan şarkılarını ‘Demo’ adıyla kendisi söyleyerek müzikseverlere sundu. Aksu, ‘Demo 2’ albümünün yeni şarkısını yayınlandı.

67 yaşındaki sanatçı bu kez, daha önce Tarkan’ın ve Yaşar Gaga’nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilen ‘Her Şeye Rağmen’ şarkısını yorumladı.

Şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait.

Sanatçı, 2020’nin başında başladığı ‘Demo 2’ projesinde bugüne dek ‘Yetinmeyi Bilir misin?’, ‘Ben de Yoluma Giderim’, ‘Kaybedenler’ ve ‘Karşıyım’ gibi daha önce popüler olan şarkılarını yorumladı.