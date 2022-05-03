Bilimsel araştırmaya göre sevgilideki en itici 11 özellik

CİMRİ SEVGİLİ İSTENMİYOR

Çoğu katılımcının işaret ettiği diğer özellikler ise fazla yakına gelmek ve onay almadan dokunmak gibi aşırı ilgi göstermek, düşük fiziksel çekicilik ve cimrilikti.

Araştırmacılar, tüm cayma nedenlerinde erkeklerin soğuma olasılığının kadınlara kıyasla daha düşük olduğunu bulurken, iş fiziksel çekiciliğe geldiğinde durum değişiyor.

Genel olarak kadınlar ve daha yaşlı katılımcılar, erkek ve daha genç katılımcılara kıyasla davranışlara daha duyarlıydı.