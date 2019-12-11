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Özel eğitimde özel üretim

11 Aralık 2019

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri farkındalık çalışması kapsamında seramik üretimi yaptı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Çocuk Gelişimi ve Psikoloji Bölümü öğrencileri, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ile seramik çalışması yaptı.

 

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde Sanat Danışmanı Pınar Tarı önderliğinde yapılan farkındalık etkinliğinde özel eğitimdeki öğrenciler neler yapılabileceğini yaptıkları ürünler ile gösterdi.



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