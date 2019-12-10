ABD Senatosu, yarın Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısını görüşecek

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, yarın Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısını görüşecek.

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüşecek.

Tasarının komite tasarından onaylanması beklenirken Senato tarafından ne zaman oylanacağı henüz gizemini koruyor.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komiteleri de bugün 2020 yılı bütçesinde anlaştı ve Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

ABD Senatosu’na bağlı Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, Kongre üyelerinin Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıyı geçirmelerini istemediğini söylemişti.

Risch, “Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, “Türkiye’nin S-400’lere ilişkin adımları endişe verici. Türkiye ile hala görüşmelere devam ediyoruz, konuya sonuna kadar açıklık getirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Pompeo, Ankara’nın bu adımı ile ilgili olarak Türkiye’ye yaptırım uygulama olasılığı konusunda ise yorum getirmemişti.