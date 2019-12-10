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Trump’tan Adalet Komisyonu’nun suçlamalarına yanıt: ‘Saçmalık’

10 Aralık 2019

ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi üyelerinin, kendisine yönelik açılan azil sürecini “görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek” suçlarına dayandırmalarına cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler’ın, kendisi hakkında azil talebini, görevin kötüye kullanımı ve yasamanın engellenmesi olarak iki talebe dayandırmasının ardından sosyal medyadan karşı ‘saldırıya’ geçti.

Süreci başından beri ‘cadı avı’ diye niteleyen Trump, ”Nadler az önce 2020 seçimimize müdahale etmek için Ukrayna’ya baskı yaptığımı” söyledi. Bunun doğru olmayan bir saçmalık olduğunu biliyor. Hem Ukrayna Başbakanı hem de Dışişleri Bakanı, defalarca “BASKI YOK” dedi. Nadler ve Dems bunu biliyor, ancak kabul etmeyi reddediyorlar” şeklinde konuştu.

​İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff‘i de boş geçmeyen Trump, ”Tamamen yozlaşmış bir politikacı olan hilekar Schiff, korkunç derecede sahte bir açıklama yaptı, bana ait olduğunu iddia ettiği sözleri Kongre’ye okudu. Suç üstünde yakalandı, çok utandı. Ancak bu sahtekarlığı işlediği için ona hiçbir şey olmadı. Eninde sonunda buna cevap vermek zorunda kalacak!” ifadelerini kullandı.

 

 



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