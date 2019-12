Trump’tan Adalet Komisyonu’nun suçlamalarına yanıt: ‘Saçmalık’

ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi üyelerinin, kendisine yönelik açılan azil sürecini “görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek” suçlarına dayandırmalarına cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler’ın, kendisi hakkında azil talebini, görevin kötüye kullanımı ve yasamanın engellenmesi olarak iki talebe dayandırmasının ardından sosyal medyadan karşı ‘saldırıya’ geçti.

Süreci başından beri ‘cadı avı’ diye niteleyen Trump, ”Nadler az önce 2020 seçimimize müdahale etmek için Ukrayna’ya baskı yaptığımı” söyledi. Bunun doğru olmayan bir saçmalık olduğunu biliyor. Hem Ukrayna Başbakanı hem de Dışişleri Bakanı, defalarca “BASKI YOK” dedi. Nadler ve Dems bunu biliyor, ancak kabul etmeyi reddediyorlar” şeklinde konuştu.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!

