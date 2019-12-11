Mahkemede sevinç çığlıkları

Yedidalga – Gemikonağı anayolunda, Haziran 2012’de, Aras Kansay’ın ölümü ile sonuçlanan trafik çarpışmasından sorumlu tutulan polis memurları Cafer Aygün ve Ali Çiftçi, beraat etti. Mahkemeyi izleyen yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldu

Evrim KAMALI

Yedidalga – Gemikonağı anayolunda 10 Haziran 2012 tarihinde Aras Kansay’ın ölümü ile sonuçlanan çarpışmadan sorumlu tutulan polis memurları Cafer Aygün ve Ali Çiftçi’nin yargılanma süreci dün tamamlandı. Aygün ve Çiftçi, beraat etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada, polislerin avukatları Mustafa Asena ve Burçin Sertbay, iddia makamının tanıklarının ve şahadetinin sanıkları müdafaaya çağrılmaması veya kendilerini müdafaa edeceklerini gerektirecek inanırlılığın olmadığı gerekçesiyle müdafaa yapılmaksızın beraat etmelerini talep etmişti.

Mahkeme, iki trafik polisi savunmaya davet etmeksizin dün beraat etmelerine karar verdi.

Çarpışma, 10 Haziran 2012 tarihinde, 19.00 sıralarında Yedidalga – Gemikonağı anayolunda, Gemikonağı istikametine doğru plakasız motosikletle seyreden Aras Kansay’ın devriye gezen polisleri fark etmesi üzerine motosikletin anayol dışındaki toprak bankete çıkıp, dengesini kaybederek sağ şeride geçip, karşı istikametten gelen salon arabaya çarpmasıyla meydana gelmişti. Kansay olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sertbay: Kıbrıs Hukuku Ceza Usulü’nde yeri var

Davada yargılanan sanıklardan Ali Çiftçi’nin avukatı olan Burçin Sertbay, olayın 2012 yılında meydana geldiğini ve ilk davanın da aynı yıl açıldığını, sonrasında ise geri çekildiğini hatırlatarak, savcılığın 2016 yılında davayı ikinci kez dosyaladığını söyledi.

Dün sonuçlanan davanın, yaklaşık 4 yıl sürdüğünü belirten Sertbay, sanıkların beraatıyla sonuçlanan savunmalarının, Kıbrıs Hukuku Ceza Usulü’nde yeri olmasına karşın genel olarak görülmeyen bir uygulama olduğunu açıkladı.

Sertbay, “Benim inancım, iddia makamı dediğimiz savcılığın, aleyhimize getirdiği davanın eksik, iddiaların çok havada ve yumuşak ki olması sebebiyle, müdafaa yapmamıza gerek dahi olmadığı yönündeydi. Bu uygulamanın bu meseleye uygun olacağını düşündüm” diye konuştu.

Suçun unsurları davalının aleyhine oluşmamıştır. Bu nedenle müdafaa dahi yapılmadan, şu an beraatına karar verilmesi gerekmektedir” şeklinde bir savunma yaptıklarını söyleyen avukat Burçin Sertbay, mahkemenin bu savunmayı yerinde bulması sonucunda beraat kararı verdiğini ifade etti.

“Polis teşkilatı için yararlı bir karar”

Bu davanın bir polis mensubunun, diğer bir polis mensubu ile göreve çıktığı esnada başlarına gelen bir talihsiz olaydan ötürü açılmış bir dava olduğunu ileri süren Sertbay, savcılığın iddiasının, sanıkların, sırf aynı görevde oldukları için aynı şekilde yargılanmaları gerektiği yönünde olduğunu ama böyle bir dava sebebinin, narkotik polislerinin bile baskınlara gitmeyişine sebep olabileceğini iddia etti.

Davanın diğer sanığı olan Cafer Aygün’ün avukatlığını üstlenen Mustafa Asena ile birlikte ortak savunma yaptıklarını söyleyen Sertbay, “Çünkü polis şöyle düşünüyor, ‘Ben 5 kişilik narkotik ekibimle bir yere baskın yapmaya gittiğimde, orada bulunan bir kişinin bir kaza geçirmesi ya da kendini pencereden atması sonucu ölmesi durumunda, ben adam öldürme suçundan yargılanacağım’ Hem de beş polis hepsi birden” diyerek, kararın polis teşkilatının görevini rahatlıkla yapabilmesinin de önünü açtığını belirtti.