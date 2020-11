Olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Kamalı Haber

Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları pençe operasyonu neticesinde ele geçirilen 16 Kilo 750 Gram hintkeneviri meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Samuel Nkongho Tanyı ,Kima Tabong Taken, Godlove Agbor Baiye Ako, Cynthia Orock Nkongho, Luduin Che Mankah, Joseph Aseneh Junior Tayong, Alexander Takor Ayuk ‘un ardından dünde meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Joseph Etta Mbi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. Duman zanlı 1 Samuel Nkongho Tanyı’nin zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako, zanlı 4 Cynthia Orock Nkongho’nun zanlı 5 Luduin Che Mankah, zanlı 6 Joseph Aseneh Junior Tayong ve zanlı 7 Alexander Takor Ayuk’un Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme, ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Duman, 11.11.2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında Gemikonağı’ndan Girne’ye ticari bir araçla şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Duman, paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyı’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti. Polis, söz konusu paketin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini ifade etti. Tutuklanan zanlı Samuel Nkongho Tanyı’nin yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin Gemikonağı’ndan ticari taksiye teslim edenlerin zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Duman, zanlı Taken ve Ako’nun Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların konusu uyuşturucu maddeleri zanlı 4’ün ikametgâhından aldıklarını söylediklerini, zanlı Cynthia Orock Nkongho’nun yakalandığını açıkladı. Duman, zanlı dördün evinde yapılan aramada 17 paket halinde 10 kilo, 16 paket halinde de 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi. Polis, zanlı Nkongho’nun ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da şuan huzurda bulunan zanlı Joseph Etta Mbi’nin getirip ikametgâha bıraktığının tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, 10 kilo uyuşturucuyu da 10 Kasım tarihinde zanlı 2’nin getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı.

Polis çavuşu Barış Duman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu ayrıca zanlıların sorgusunda yeni isimlerin daha çıkabileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.