Netflix açıkladı: Hakan: Muhafız en çok hangi ülkelerde izlendi?

Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonun 26 Nisan’da yayınlanacağını duyuran Netflix dizisinin ilk sezonunun en çok hangi ülkelerde izlendiğini de açıkladı.

Aralık ayında yayınlanan Hakan: Muhafız’ın ilk sezonu sadece Türkiye’de değil, dünya çapında büyük ilgi gördü. Öyle ki Kapalıçarşı’da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul’u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan’ın hikâyesi, dünyanın dört bir yanında, 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Netflix’in verilerine göre, dizi Türkiye’den sonra en çok başta Brezilya ve Meksika olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinde seyredildi. Latin Amerika’dan sonra ise en çok Afrika ülkelerinde ilgi gördü.

Bununla birlikte Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Kanada ve Avustralya’da da heyecan yarattı. Bu iki ülkedeki toplam izlenme oranı Meksika’dakine eşdeğer.

Hakan: Muhafız’ın Ortadoğu ve Avrupa’da da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi var. Avrupa’da bayrağı Fransa taşıyor. Ardından Almanya geliyor. Sırasıyla İspanya ve İtalya takip ediyor.